11月3日、一人で新潟県三条市と加茂市にまたがる粟ヶ岳を登山していた50代男性が負傷し、下山できなくなったとの通報がありました。男性はその後、自力で下山しました。一時遭難したのは、東京都稲城市に住む50代男性です。男性は11月3日、三条市と加茂市にまたがる粟ヶ岳を一人で登山していましたが、下山中に登山口から30～40分ほどの場所で足を滑らせて負傷し、動けなくなりました。午後4時前に男性の近くを通りがかった