元HKT48でタレント、女優の田中美久（23）が4日放送のNHK連続テレビ小説「おむすび」（総合月〜金曜午前8時など）に、ギャル役で初登場した。（以下ネタバレがあります）物語は、橋本環奈演じるヒロイン結が、姉の歩（仲里依紗）の結成した「博多ギャル連合」（ハギャレン）メンバーと糸島のフェスティバルで踊った後日が舞台。田中は、みりちゃむらが演じるハギャレンに憧れる少女レナ役で、仲間を演じる金子みゆ、奥心と登場した