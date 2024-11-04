プロボクシングＷＢＣ世界バンタム級（５３・５キロ以下）王者・中谷潤人（Ｍ・Ｔ）が４日、神奈川・相模原市で行われた「さがみはらフェスタ２０２４」でのトークショーにゲスト出演。２度目の防衛を報告した。同イベントは２日〜４日まで相模原市の魅力を市内外へ発信する目的で、アーティストなど様々な分野からゲストが参加。先月１４日、当時同級１位ペッチ・ソー・チットパッタナ（タイ）に６回ＴＫＯ勝ちし、Ｖ２を達成