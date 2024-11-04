11月4日午前、名古屋市中川区の庄内川で、10歳くらいの男の子が流され、意識不明の重体です。警察によりますと4日午前11時半ごろ、名古屋市中川区中須町にある庄内川の新前田橋付近で「人が浮いている」と通りかかった男性から警察に通報がありました。警察と消防が駆け付けると、10歳くらいの男の子が上下とも服を着ていない状態で浮いていて、病院へ運ばれましたが意識不明の重体です。男の子の体に目立った外傷はないと