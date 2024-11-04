歌手の三浦祐太朗が上海でソロ公演芸術祭参加で2日、コンサートで歌う三浦祐太朗。（上海＝新華社配信/陳浩明）【新華社上海11月4日】中国で1970年代末から80年代にかけて絶大な人気を誇った山口百恵さんの息子で歌手の三浦祐太朗が2日夜、上海市のバンダイナムコ上海文化センターで初の海外ソロ公演を開催した。山口さんの名曲カバー「ありがとうあなた」「いい日旅立ち」や自身のオリジナル曲「心の花」など18曲を熱唱、会