19:00ナーゲル独連銀総裁、講演 22:00ホルマン・オーストリア中銀総裁、会議挨拶 5日 3:00米3年債入札（580億ドル） 5:00ニュージーランド中銀（RBNZ）、半期に一度の金融安定報告 中国全国人民代表大会（全人代）常務委員会開催（8日まで） 米国は3日から冬時間に移行済み ロシア市場は国民統一の日のため休場 米主要企業決算 ＡＩＧ、ウィン・リゾーツ ※予定は変更さ