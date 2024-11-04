テクニカルポイントユーロドル、下降トレンドから中立に変化 1.1125一目均衡表・雲（上限） 1.0996一目均衡表・雲（下限） 1.0986ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 1.0985一目均衡表・基準線 1.0939100日移動平均 1.0939エンベロープ1%上限（10日間） 1.0896現値 1.0870200日移動平均 1.086921日移動平均 1.0833一目均衡表・転換線 1.083110日移動平均 1.0752ボ