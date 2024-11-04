俳優の池松壮亮（34）、水上恒司（25）、女優の三吉彩花（28）が4日、都内で行われた映画「本心」“公開直前！仮想空間トークイベント”に登場した。この記事の写真を見る原作は平野啓一郎氏の同名長編小説。今と地続きにある近い将来を舞台に、“自由死”を望んだ母の“本心”を知ろうとした青年（池松）が、AIで母をよみがえらせる物語。イベント前半は池松と三吉だけが登壇。二人はVRゴーグルを装着。そこには、事前にスキャン