俳優の池松壮亮（34）が4日、都内で行われた映画「本心」“公開直前！仮想空間トークイベント”に登場した。池松壮亮＆三吉彩花、“バーチャル”水上恒司に「すごい」「不思議な感じ」原作は平野啓一郎氏の同名長編小説。今と地続きにある近い将来を舞台に、“自由死”を望んだ母の“本心”を知ろうとした青年（池松）が、AIで母をよみがえらせる物語。物語にちなみ、“もし仮想空間上で会いたい人に会えるなら誰に会いたいか”と