韓国サッカー協会(KFA)は4日、11月の北中米W杯アジア最終予選に臨む韓国代表メンバーを発表した。Jリーグからは先月A代表初ゴールを決めたFWオ・セフン(FC町田ゼルビア)が選出されている。先月の活動を負傷欠場したFWソン・フンミンが復帰。初招集は4人でバイエルンからハノーファーへ期限付き移籍中のMFイ・ヒョンジュのほか、MFキム・ボンス(金泉尚武)、DFイ・テソク(浦項スティーラーズ)、GKキム・ギョンミン(光州FC)が選出