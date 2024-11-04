ソフトバンクの笠谷俊介（27）が、来季の構想から漏れた。4日、福岡市内の球団事務所に呼ばれた。「覚悟は、毎年していた。驚きはなかったが、もっと活躍できた。悔しいけど、結果の世界。仕方ない」大分商から14年ドラフト4位で入団した。「鮮明に覚えていますね」と、17年8月23日西武戦がプロ初登板だった。150キロを超える左の剛腕で2軍戦では無双状態。ただ、今季は春から制球難に陥って、8年ぶりに1軍戦登板はなかった