警視庁は4日、トルコ国籍の30代の男性を公務執行妨害容疑で誤って逮捕し、約3時間後に釈放したと発表した。地域総務課によると、4日午前1時ごろ、東京都新宿区歌舞伎町1丁目の路上で、4〜5人の外国人グループとナイトクラブの関係者が入店を巡りトラブルになった。駆けつけた新宿署員の1人が止めに入ったところ、突然顔を殴られ、警察官は目の前にいた男性を午前1時10分に現行犯逮捕した。だが、その後、付近の防犯カメラ