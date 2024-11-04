【モデルプレス＝2024/11/04】女優の大原優乃が、4日に迎えたデビュー15周年を記念し、4th写真集『ルート25』（※「ルート」は正しくは記号／小学館／2025年2月7日発売）を発売することが決定。撮影は女優の二階堂ふみが務めた。【写真】大原優乃、セクシーなランジェリー姿◆大原優乃、デビュー15周年記念で写真集発売大原は、NHKEテレ「天才テレビくんMAX」のオーディションに合格をし、Dream5のメンバーとして10歳で芸能界デビ