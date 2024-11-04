プロボクシングの世界４団体スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）統一王者・井上尚弥（大橋）がサウジアラビア最大のエンターテインメントフェスティバル「リヤド・シーズン（ＲｉｙａｄｈＳｅａｓｏｎ）」と大型スポンサー契約を結んだことが４日、発表された。尚弥は２日深夜（日本時間３日）にプライベートジェットでサウジアラビア・リヤドの専用施設に上陸。４日にサウジアラビア総合娯楽庁（ＧＥＡ）のトゥルキ・ア