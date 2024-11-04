[エルサレム ４日 ロイター] - イスラエル外務省は４日、国連パレスチナ難民救済事業機関（ＵＮＲＷＡ）との関係を１９６７年以来定めてきた協定の取り消しを国連に正式に通告したことを明らかにした。イスラエルの議会は先月、ＵＮＲＷＡの国内での活動を禁止する法案を賛成多数で可決。西側諸国からはパレスチナ自治区ガザの深刻な人道状況がさらに悪化すると懸念が高まっている。イスラエルは２０２３年１０月７日のイスラ