司会者のジミー・ファロンが、激辛チキンウィング・チャレンジでセレーナ・ゴメスを「瀕死の状態」にさせたという。ジミーは２０１９年、自身の冠番組『ザ・トゥナイト・ショー』に、ゲストが質問に答えながら激辛チキンを食べるＹｏｕＴｕｂｅ番組『ホット・ワンズ』のショーン・エヴァンスを迎え、セレーナと同チャレンジをし、友情にヒビが入ったことを回想した。 【写真】笑顔のセレ&#