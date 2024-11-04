2地域居住を促進しようと、自治体や企業などで構成する新組織が開いた設立イベント＝10月、東京都千代田区都市と地方に生活拠点を持つ2地域居住を促進しようと、自治体や企業などで構成する新組織が10月、発足した。国土交通省など国も協力する。人口減少と東京一極集中が続く中、官民連携を強化することで地方へ人の流れを生み出し、地域での担い手確保や消費拡大につなげる。2地域居住は旅行や帰省、出張以外で一定期間、主