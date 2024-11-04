バドミントン男子シングルス東京五輪代表の桃田賢斗（30、NTT東日本）が今季限りで現役を引退することが3日、関係者への取材で分かった。桃田はネット際ギリギリにシャトルを落とす「ヘアピン」を武器に、2018年、2019年の世界選手権男子シングルスを2連覇。2018年にはシングルス、ダブルスを通じて、日本男子初の世界ランキング1位に上り詰め、約3年間に渡りその座を守り続けた。2019年には国際大会で年間11勝をあげ「男子シング