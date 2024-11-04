日本酒の蔵元を招いたスペシャルディナーを開催することも。左から大小屋 4代目 奥田信泰氏、櫻川 3代目オーナーシェフ 山本智史氏、黒龍酒造 8代目 水野直人氏インバウンド需要が拡大する今、各地でガストロノミーツーリズムの動きが盛んになってきています。ガストロノミーツーリズムとは、その土地の気候風土が育んだ食材、習慣、伝統、歴史に根ざした食を楽しみながら旅することで、観光庁(国土交通省)が推進しています。滋賀