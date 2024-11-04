【ワシントン＝田島大志】米共和党のトランプ前大統領は３日、大統領選に向けたペンシルベニア州での集会で、報道関係者が銃撃されても「気にしない」と発言した。米メディアが暴力的だとして批判し、波紋を呼んでいる。発言は、７月の銃撃事件後に設置されている防弾ガラスとカメラを向ける報道陣を話題にした際に飛び出した。「私を狙うには誰かがフェイク（偽）ニュースを撃ち抜かなければならない。そうなっても気にしない