演歌歌手の川中美幸、杜このみ、青山新といったテイチクエンタテインメント所属の歌手が４日、東京・増上寺で行われた文化放送の地域連携型リスナー感謝イベント「浜祭」での公開生放送に参加した。創立９０周年を迎えたテイチクを記念した活動の一環で、川中らは番組内でテイチク７０周年の際に制作された楽曲「こころのこだま」を熱唱。観客２０００人を魅了した。川中は「デビュー当時ってラジオの公開収録の番組がたくさ