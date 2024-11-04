関東で相次ぐ“闇バイト”とみられる強盗などの事件は同一犯の可能性があるものも含めると23件に上っていることが警察幹部への取材で分かりました。8月以降、関東などでは“闇バイト”での強盗や窃盗などの事件が相次いでいます。警察幹部への取材で一連の事件で同一犯や、その可能性がある事件の件数は4日までで23件に上っていることが新たに分かりました。事件を捜査する警視庁と千葉、埼玉、神奈川の各県警の合同捜査本