埼玉県所沢市の強盗事件で、SNSで実行役を募集し犯行を促したなどとして逮捕されたリクルート役の男が、「消費者金融に数百万円の借金があった」と話していることが分かりました。愛知県の会社員・名倉優也容疑者（31）は先月、所沢市の住宅の強盗事件で実行役とされる佐藤聖峻被告（25）ら3人に犯行を促したなどの疑いが持たれています。捜査関係者によりますと、名倉容疑者は「金に困っていた」と話し、自身もSNSの闇バイ