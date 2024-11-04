大学生活を楽しむには、ある程度のお金が必要です。ただし、アルバイトであまり稼ぎすぎると、親が支払う税金にも影響が出ます。本記事では、その影響について解説します。 大学生のアルバイト事情 株式会社マイナビ（東京都千代田区）が実施した「大学生のアルバイト調査（2024年）」によれば、アルバイト就業経験のある大学生は全体の89.5％であり、実に9割近くの学生が何かしらのアルバイトを経験しています。また、調