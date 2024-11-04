北京市のデジタル経済増加値、１〜９月は７・６％増北京市の北京国家会議センターで開幕した世界デジタル経済大会のモニュメント。（7月2日撮影、北京＝新華社記者/任超）【新華社北京11月4日】中国北京市経済情報局がこのほど発表したデータによると、同市デジタル経済の1〜9月の増加値（付加価値額）は前年同期比7.6％増、デジタル経済コア産業の増加値は10.4％増となり、経済の発展は新たな方向へと前進し、質の向上が速まっ