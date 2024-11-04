【バンコク時事】ミャンマー軍事政権は４日、国軍トップのミンアウンフライン総司令官が６〜７日に中国を訪問すると発表した。２０２１年のクーデター後、国軍トップの訪中は初めて。中国やタイ、ベトナムなどメコン川流域の６カ国が参加する首脳会議に出席する。中国政府高官との会談も行われる可能性がある。