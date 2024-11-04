実業家・西村博之（ひろゆき）氏（47）が4日までに公式X（旧ツイッター）を更新し、大都市のハロウィーン規制について言及した。ハロウィーン当日の10月31日夜、若者らでにぎわう東京都内の繁華街では警察官らがトラブルの警戒に当たった。渋谷区と、今年から新たに新宿区が11月1日未明にかけて路上で酒を飲むことを条例で禁じ、店舗に酒類の販売自粛を要請。JR渋谷駅前のスクランブル交差点周辺には「渋谷は、ハロウィーンを