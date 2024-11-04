維新と公明が直接対決した大阪、兵庫の6小選挙区の結果日本維新の会は衆院選で、本拠地大阪の全19小選挙区を制した。公明党と初の直接対決となった4選挙区でも勝ち、目標の「完全制覇」を達成。一方、全国では議席を減らした。大阪府内では積み重ねた実績の「貯金」を取り崩しただけだ、との声が上がる。比例代表の得票数は府内でも目減りが大きく、失速への危機感が強まる。3年前の前回選では大阪で擁立した15人全員が当選。