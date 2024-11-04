ロイター通信によると、東欧の旧ソ連構成国モルドバで３日に行われた大統領選の決選投票で、親欧米の現職大統領マイア・サンドゥ氏（５２）が接戦を制して勝利する見通しとなった。ロシアのウクライナ侵略を批判し、欧州連合（ＥＵ）加盟を目指す外交方針が維持される見通しだ。サンドゥ氏は３日夜、「モルドバは勝利した。我々の輝かしい未来には敗者はいない」と勝利演説を行った。国内で対立する親欧米派と親露派の融和の必