石破茂首相は4日、11日召集予定の特別国会で再び首相に指名された場合の組閣人事で、法相に鈴木馨祐元外務副大臣（47）を起用する方向で調整に入った。牧原秀樹法相が衆院選で落選したことから、後任の人選を進めていた。衆院政治改革特別委で答弁する自民党の鈴木馨祐氏=2024年5月24日午前11時12分、岩下毅撮影政権幹部が明らかにした。鈴木氏は麻生派所属の衆院当選6回。自民党派閥の裏金問題を受けた政治資金規正法改正をめ