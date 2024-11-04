［パイポルタ（スペイン）３日ロイター］ - 豪雨により甚大な被害が出たスペイン東部バレンシア州で３日、現地を視察した国王夫妻に住民数百人が抗議し泥を投げつけるなどした。被害が深刻なパイポルタの住民は「人殺し」などと叫び、豪雨を受けた当局の警報や情報提供、災害対応の遅さへの憤りを国王夫妻らにぶつけた。国王フィリペ６世とレティシア王妃は泥で顔や服が汚れたが、その場にとどまり、住民から話を聞き、慰