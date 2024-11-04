上海市の外資導入額、１〜９月は３０・４％減上海市の外灘から見た外資銀行の並ぶ陸家嘴エリア。（資料写真、上海＝新華社記者/李賀）【新華社上海11月4日】中国上海市統計局がこのほど発表した同市の1〜9月の実行ベース外資導入額が前年同期比30.4％減の129億9800万ドル（1ドル＝約152円）だった。新設された外資企業は4.5％増の4514社となった。導入額の上位3業種はリース・ビジネスサービス業（2.2％減の34億8600万ドル）、