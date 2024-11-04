北京で女性画家・林江東さんの岩彩画展2日、林江東岩彩画展の作品。（組み合わせ写真、北京＝新華社配信/畢建鴿）【新華社北京11月4日】中国北京市の798芸術区で2日、日本研究者で画家の林江東（りん・こうとう）さんの個展「林江東岩彩画展」が始まった。会期は11月20日まで。林さんは岩彩画に20年以上従事している。岩彩画は古くからある絵画形式で、主に岩の粉末や有色土、砂などを材料とする。発祥は3世紀の亀茲石窟壁画ま