【トルコ】 消費者物価指数（10月）16:00 予想2.7%前回2.97%（前月比) 予想48.5%前回49.38%（前年比) 生産者物価指数（10月）16:00 予想N/A前回1.37%（前月比) 予想N/A前回33.09%（前年比) 【ユーロ圏】 フランス製造業PMI（確報・購買担当者景気指数）（10月）17:50 予想44.5 前回44.5 （製造業PMI（購買担当者指数）) ドイツ製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（10