気象庁によりますと、きょう(４日)、午前３時にフィリピンの東で台風第２２号が発生しました。 【写真を見る】【全般台風情報最新】台風22号(インシン)が発生今後の進路予想と今後16日間の全国各地の天気予想【4日午後3時更新】 正午には、フィリピンの東にあって、１時間におよそ３０キロの速さで西北西へ進んでいます。中心の気圧は１０００ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は２０メートル、最大瞬間風速は３０メ&#