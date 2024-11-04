バンダイナムコグループのBANDAI SPIRITS（バンダイスピリッツ、東京都）は、任天堂のゲームキャラクター「ピクミン」がテーマで、外れなしの「一番くじ ピクミン〜おうちでのんびりコレクション〜」を、全国のコンビニエンスストア「ファミリーマート」などで2024年11月2日から発売する。最後の1個を引くと手に入るラストワン賞は「オニヨン型ライト」「ピクミン」シリーズの第3弾で、クッションやブランケット、小物入れなどの実