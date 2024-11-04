◆関西大学ラグビーＡリーグ第５節・立命大３８―２２（前半２４―１０）同大（４日・たけびしスタジアム京都）同大は立命大に５トライを奪われて敗れ、開幕５連敗となった。全８チーム中唯一、勝ち点が０のまま。２２年最終節・天理大戦の勝利を最後に、リーグの連敗は１２となった。同じ京都に大学があるライバル校を相手に、同大は立ち上がりから苦戦。相手バックスに走られ、９分、１６分、２４分とトライを献上した。３１