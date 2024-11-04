◆第４９回エリザベス女王杯・Ｇ１（１１月１０日、京都競馬場・芝２２００メートル）通算６戦４勝のホールネス（牝４歳、栗東・藤原英昭厩舎、父ロペデヴェガ）がＧ１に初挑戦する。３歳５月の未勝利戦から３連勝。格上挑戦だったマーメイドＳ・Ｇ３では、逃げ馬が残るなか、差し込んで３着と好走した。秋初戦はまたしても格上の新潟牝馬Ｓ・リステッドだったが、１馬身差で勝利。田代助手は「前半はいいポジションにつけてリ