黄河のほとりでギョリュウが一斉に開花中国内モンゴル自治区 【新華社バヤンノール11月4日】中国内モンゴル自治区バヤンノール市の黄河国家湿地公園で300ムー（約20ヘクタール）余りにわたって植えられた落葉小高木のギョリュウが一斉に開花した。近くを流れる黄河の水と相まって、絵画のような風景が広がっている。（記者/李雲平）