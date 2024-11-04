大乾（大阪市福島区）は10月24日、今年最後となる第4回乾海苔入札会を同社で開いた。1081本（413万2722枚）を出品し、668本（254万6386枚）が成立。金額は4576万7550円だった。高値は愛媛志津見・黒C一等5本口で23円93銭、安値は大阪のり別等・4本口で9円99銭、平均単価は17円97銭だった。成立比率は九州産75％、瀬戸内産17％、その他8％。村瀬忠久社長の話 今期最終回で、各地より非常に多く参加いただいた。出品は在庫の消化が進