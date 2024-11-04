ライトニング戦で得点するジェッツのシャイフリー（右）＝ウィニペグ（カナダ通信・AP＝共同）【ニューヨーク共同】北米プロアイスホッケーNHLは3日に第5週が終了し、西カンファレンス中地区でジェッツが勝ち点22で首位を堅持した。開幕からの連勝こそ8で止まったものの、そこから3連勝と立て直した。太平洋地区はゴールデンナイツが同17でトップを守った。東カンファレンスは大西洋地区で連勝を5に伸ばしたパンサーズが同19で