今年6月、岐阜県大垣市の住宅で、祖母を包丁で刺して殺害したとして送検された37歳の孫の男性について、岐阜地検は不起訴処分としました。無職の37歳の男性は、今年6月、大垣市の住宅で、祖母の胸を包丁で刺すなどして殺害した疑いで逮捕されていました。逮捕当時、男性は容疑を認めていて、岐阜地検は男性の刑事責任能力を調べるために先月末まで、鑑定留置していました。この男性について岐阜地検大垣支部は1日付で不起訴処分と