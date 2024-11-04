レアル・ソシエダのキャプテン、ミケル・オヤルサバルが、クラブ通算100ゴールまであと1つに迫った。ラ・リーガ第12節セビージャ戦に先発出場を果たしたオヤルサバルは、68分にPKを沈めてクラブ通算99ゴール目をマーク。得点以外にも彼は試合を通して、豊富な運動量を発揮し、89分に交代するまで躍動した。彼の活躍を伝える『MUNDODEPORTIVO』は、とりわけキャプテンの前線からの積極的な守備や、果敢に得点を狙う姿勢、また必要と