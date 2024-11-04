元HKT48の宮粼想乃の1st 写真集 『その魔法が解けても...』発売記念イベントが、11月4日（月・祝） 東京・渋谷の HMV&BOOKS SHIBUYA にて行われた。 2022年にHKT48をに卒業し、現在は女優、モデルなど多方面 で活躍中の宮粼想乃。そんな彼女の1st 写真集となる『その魔法が解けても...』 は、地元の佐賀、第二の故郷である福岡、そして沖縄で撮影。アイドル時代と変わらない彼女と、これまで見たことない彼女