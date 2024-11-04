【ジャカルタ時事】インドネシア東部のフローレス島にあるレウォトビ・ラキラキ山（１５８４メートル）が３日未明に噴火、火砕流が住宅などを襲い、住民１０人が死亡した。うち１人は子どもだという。住宅のほか、学校の校舎や車も火砕流や噴石で大きな被害を受けた。同国の火山地質災害対策局は警戒レベルを「３」から最高の「４」に引き上げている。