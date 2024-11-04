政治ジャーナリスト田崎史郎氏（74）が4日、TBS系「ひるおび」（月〜金曜午前10時25分）に生出演。自民党が衆院選で大敗したことで、主導権が政府及び官邸ではなく野党なども含めた国会に移行していると話した。MC恵俊彰（59）から「明日（5日）はこの2人（国民民主党玉木雄一郎代表・立憲民主党野田佳彦代表）が会ってお話になるという、次の日（6日）は米国の大統領選の投開票だということで、世の中が大きく動くタイミングとい