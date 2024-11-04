Image:Amazon.co.jp こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。Amazon（アマゾン）では、2024年11月4日(月) 9:00 〜 2024年11月12日(火) 23:59まで「冬支度セール」を開催中。現在、モバイルバッテリー、USB急速充電器、USB-Cケーブルが1つになった｢Power Bank (10000mAh, Fusion, Built-In ライトニングケーブル)｣やマグネットでピタッとくっつくUSB-C