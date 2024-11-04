河南省鄭州市で29日、鄭州科学技術館新館がプレオープンした。多くの市民が集まり、科学技術の神秘を体験していた。中国新聞網が伝えた。同館の建築面積は7万9000平方メートルで、「車輪の上の世界」などの11のテーマ常設展示ホールを含む。全館の展示品は600点（セット）余りで、インタラクション体験可能な展示品は90％以上。裸眼3Dや仮想現実（VR）、ホログラフィックイメージングなどの技術により、来館者は科学技術の魅力を没