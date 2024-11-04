【ソウル聯合ニュース】北朝鮮軍のロシア派兵を巡って協力策を議論するためウクライナを訪問した韓国政府代表団が、早ければ４日にも帰国する見通しだ。金龍顕（キム・ヨンヒョン）国防部長官は先月３０日（米東部時間）、訪問先の米ワシントンで記者団に対し「１１月４日ごろに代表団が帰国する」と述べ、代表団の報告を基に方向性を設定し、国際社会と連携して必要な措置を取ると説明した。政府はモニタリング団や戦況分析団