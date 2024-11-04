柔道男子１００キロ級のウルフ・アロン（２８）が４日、生バラエティー番組「ぽかぽか」（フジテレビ系）にゲスト出演した。３年前の東京五輪で金メダルを獲り、すっかり知名度アップ。人懐っこいキャラで、柔道以外のバラエティー番組などでも引っ張りだこだ。曜日レギュラーの横澤夏子は「強そうな人を見たら戦いたくなっちゃうっぽい」と指摘。ウルフは「×」の札を挙げ「強そうな人っていうよりも、やっぱこう柔道のルー